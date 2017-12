"U wilt vast dat ik inga op de kwestie-Jeruzalem", zei aartsbisschop Pizzaballa met een lach tijdens zijn preek. "Daar hebben we het al zo vaak over gehad deze dagen, dat hoeven we niet te herhalen. Bovendien wil ik deze viering alleen een religieuze dimensie geven, niets anders."

Toch plaatste hij nog een voetnoot voor de aanwezigen, onder wie president Abbas van de Palestijnse Autoriteit. "We zijn in het Heilige Land. Het is prachtig, fascinerend, maar ook moeilijk. We zijn hier niet geroepen als bewoners om dit land te bezitten, maar om het te dienen."

"Ondanks de vele teleurstellingen van vroeger en nu, moeten we visie blijven houden. Laat de roep van de armen en nooddruftigen je aansporen, want God zal hen niet vergeten."