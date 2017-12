Sinds de Olympische Spelen van 2016 is het geweld in Rio weer toegenomen. Dit jaar zijn er tot nu toe al zeker 132 politiemensen doodgeschoten. Daarnaast werden tussen januari en november meer dan 6000 mensen vermoord, ruim 500 meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor.

Op zijn Facebookpagina schrijft BOPE: "Kerstmis is gekomen en daarmee ook de hoop op betere dagen. We herinneren ons diegenen die hun leven hebben gegeven. Voor onze familie, vrienden en metgezellen zullen we deze strijd voortzetten."