De twijfels over de vraag of Lorde nog wel zou optreden in het land ontstonden afgelopen week, nadat twee Palestijnse Nieuw-Zeelanders haar in een open brief hadden opgeroepen weg te blijven. Hierin zeggen de twee vrouwen dat het de afgelopen tijd zwaar is geweest voor de Palestijnen, "in het bijzonder sinds het besluit van de regering-Trump om de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen".

De Nieuw-Zeelandse activisten vragen in de brief of ze wil overwegen zich aan te sluiten bij een artistieke boycot van Israël. Ze vergelijken de situatie in Oost-Jeruzalem, op de Gazastrook en aan de Westelijke Jordaanoever met het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Toen Lorde daarop zei dat ze erover zou nadenken, kreeg ze veel commentaar van voor- en tegenstanders.

"Ze verdient het niet om door te maken wat haar de afgelopen week is overkomen", reageert het productiebedrijf tegenover de Israëlische krant The Jerusalem Post. "Het was naïef om te denken dat een zangeres van haar leeftijd die druk aan kan." Lorde is 21.

Schaaktoernooi

De boycot van Lorde was vandaag niet de enige politiek gemotiveerde afwijzing van Israël. Zeven Israëlische schakers konden geen visum krijgen voor een snelschaaktoernooi dat de komende dagen in Saudi-Arabië wordt gehouden. Het land erkent Israël niet en heeft nog nooit Israëlische sporters toegelaten. De Israëlische schaakbond probeert de visums alsnog goedgekeurd te krijgen.