Peperdure kerstboom Belgrado 'symbool van corruptie'

De 18 meter hoge kerstboom in Belgrado is, versierd met 200 kerstballen, een prachtig middelpunt van de stad. Maar veel inwoners zijn boos; ze zien de boom als een symbool van de politieke corruptie in het land. De kunstboom kostte de gemeente namelijk een slordige 83.000 euro.

Het bedrag werd onthuld door Pistaljka, een journalistieke onderzoekswebsite. Volgens Pistaljka is de boom in Belgrado de duurste kerstboom ter wereld. Ter vergelijking: de boom is viermaal zo duur als de beroemde kerstboom bij Rockefeller Center in New York.

Het platform onthulde ook dat de kunstboom al drie dagen voordat de aanbesteding afliep werd opgetuigd door het bedrijf KeepLight. De gemeente bleek de afgelopen jaren veel feestversiering bij KeepLight te hebben ingekocht. Volgens Pistaljka was de uitkomst van de aanbestedingen steeds al voorgekookt.

Burgemeester "verrast"

De burgemeester van Belgrado, Sinisa Mali, zei "verrast" te zijn door het hoge bedrag en hij beloofde het contract met KeepLight te zullen beëindigen. Oppositiepartijen claimen echter dat Mali zelf betrokken is bij corruptie en de verspilling van gemeenschapsgeld.

Volgens Nikola Jovanovic van de Servische Volkspartij is de affaire slechts het "topje van de ijsberg van corruptie" in het land. Ook Balsa Bozovic van de Democratische partij sprak van corruptie en het "plunderen van burgers".

KeepLight verklaarde afgelopen week in een reactie op de ophef dat het bedrijf het contract binnensleepte in een "transparante procedure" en "conform wet- en regelgeving". Toch zei het bedrijf het besluit van de burgemeester om het contract te beëindigen te begrijpen en de boom te doneren "aan alle inwoners van Belgrado".

Vrijdag demonstreerden tientallen aanhangers van de oppositie bij de kerstboom in een van de belangrijkste winkelstraten van de stad. Ze hielden spandoeken vast met teksten als "Schaam je" en "Groter dan Rockefeller". Ook werden briefjes aan de boom bevestigd met daarop uitingen van ongenoegen. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek naar de kwestie aangekondigd.