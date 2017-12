Tweede Kerstdag is lichtpuntje in somberste december sinds 30 jaar

In bijna 30 jaar is het weer in deze tijd van het jaar niet zo somber geweest. Volgens Weerplaza hebben mensen in sommige delen van het land al een week lang geen zon meer gezien. In Limburg is het zelfs de meest grijze periode in bijna 100 jaar, met slechts acht uur zon in de maand december in Maastricht. Maar er is een lichtpuntje in zicht: Tweede Kerstdag.

Op veel plaatsen is het een week geleden dat de zon langer dan een uur heeft geschenen. In Overijssel en de Noordoostpolder is de zon zelfs al een week lang helemaal niet meer door het wolkendek gekomen.

Eerste Kerstdag belooft volgens Weerplaza opnieuw een grijze, maar wel zachte dag te worden met temperaturen van maximaal negen graden. Tweede Kerstdag verandert dat: 's nachts trekt een storing over het land, maar daarna volgen opklaringen. Veel plaatsen krijgen op Tweede Kerstdag zo nu en dan de zon te zien, al blijft het waarschijnlijk niet helemaal droog.

Oudjaarsdag

De laatste dag van het jaar belooft warm te worden voor de tijd van het jaar. "Met de weerkaarten die we nu tot onze beschikking hebben, komt zelfs het landelijk temperatuurrecord voor Oudejaarsdag van 12,4 graden in De Bilt in gevaar", meldt Weerplaza. Bij dat weer past vaak vrij veel bewolking en is er kans op regen en een matige wind. "De kans op zeer mistige toestanden is dus erg klein", aldus de weerdienst.