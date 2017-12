In China doen ze alles voor een 'hukou', ook trouwen met een wildvreemde

"Hoe vaak schijnhuwelijken in de praktijk voorkomen, weet niemand", zegt hoogleraar economie Hu Xingdou. Wel suggereren cijfers van de lokale overheid in Peking dat het daar steeds vaker gebeurt. In 2016 trouwden in de stad 22.000 koppels voor de tweede keer met elkaar, nadat ze een tijdlang met iemand anders getrouwd waren. Dat is een toename van 131 procent ten opzichte van 2014.

"Al gaat natuurlijk lang niet iedereen die naar de stad verhuist een nephuwelijk aan", relativeert Xingdou. "Je hebt dan wel betere sociale voorzieningen, maar het leven in de stad is ook veel duurder." Volgens hem zijn het daarom vooral mensen met een hoog inkomen die zich op de schijnhuwelijkenmarkt begeven.

Grijze zone

Om te begrijpen hoe zo'n nephuwelijk werkt, willen we iemand spreken die het heeft meegemaakt. Hoewel het aangaan van zo'n huwelijk niet illegaal is, blijkt het toch moeilijk om iemand te vinden die erover wil praten. Hu Xingdou is niet verrast: "Het is een morele grijze zone. Je bent toch de overheid aan het bedotten."

Om toch iemand te kunnen spreken, beslissen we om onszelf op de huwelijksmarkt te begeven. Die bestaat vooral op internet, in chatgroepen op verschillende sociale netwerken.

We doen ons voor als iemand die wil trouwen om een appartement te kopen. Al snel stuiten we via een chatgroep met de naam 'Schijnhuwelijken voor Peking Hukou' op een man die ons wil helpen. Het gesprek verloopt als volgt: