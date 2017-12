Topdrukte in winkels, kerststress voor sommigen nu al op hoogtepunt

Nog even snel de laatste cadeautjes kopen of de ingrediënten voor het kerstmaal in huis halen. 23 december is in de winkels traditioneel een van de drukste dagen van het jaar.

Vandaag was dat niet anders, zeker omdat in sommige plaatsen de winkels de komende drie dagen gesloten zijn. Het leidde tot volle winkelstraten, lange rijen voor de kassa's én grappen op sociale media.