Kerstdiner voor minima in volle sporthal, 'we moeten mensen weigeren'

Joop en zijn vrouw Joyce ontvangen vrijdagmiddag eerst in een wit gebouw, de Herberg genoemd. Het staat aan het eind van een Zwols industrieterrein. Van Ommen brengt er het hele jaar veel daklozen onder. In de keuken zijn koks bezig aan het grote diner. Het geurt er pittig naar de specialiteit voor de komende feestavond: een Aziatisch buffet. Joyce stuurt een Australische leerling-kok aan bij het klaarzetten van de reeds bereide schalen nasi.

Joop is 68, heeft enig medisch malheur beleefd. Hij moet het wat rustiger aan doen, maar zijn gedrevenheid blijft. Hij kan het beheer overlaten aan Joyce, zijn schoonzoon en tal van vrijwilligers. Het minimadiner dreigde bijna niet door te gaan. In de herfst was de financiering nog niet rond. Opnieuw kreeg Van Ommen de steun van een omvangrijk netwerk. Opgelucht legt hij uit: "Een groot deel van het bedrijfsleven in Zwolle heeft gezegd dat het niet mocht gebeuren. Het is nu zo dat we al een groot deel van de financiering voor volgend jaar bij elkaar hebben."

Van Ommen biedt ook de lokale kerken veel religieuze speelruimte in zijn WRZV Hallen. Er zijn veel diensten met de kerstdagen. Daarom is het minimadiner vervroegd naar vanavond. Voor Joyce gaat het om pure naastenliefde. Ze zegt: "Ja, iets extra's doen voor onze medemens. En als je het kan doen, waarom zou je niet doen. Er is veel enthousiasme, de jongens hebben er zin in. Zelfs uit Amsterdam komt een kok meehelpen. Gewoon om het eens mee te mogen maken."