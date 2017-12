Lichaam overleden model Ivana Smit terug in Nederland

Het lichaam van het overleden fotomodel Ivana Smit is terug in Nederland. Namens de familie heeft advocaat Diekstra dat bekendgemaakt. Het lichaam werd eerder deze week door de Maleisische politie vrijgegeven en vanochtend kwam het aan op Schiphol.

De 18-jarige Ivana Smit overleed op 7 december toen ze van een balkon viel op de twintigste verdieping van een woontoren in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Volgens Diekstra zijn de omstandigheden rond haar dood uiterst verdacht.

Forensisch patholoog Van der Goot zal autopsie op het lichaam van de vrouw verrichten.