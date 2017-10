Goedkoop, lawaaiig, populair en vervuilend: de Filipijnse jeepney

Cultureel erfgoed

Sommige jeepneys rijden al rond sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen lieten toen de afgedankte jeeps achter. Creatieve Filipijnen hebben die voertuigen in gebruik genomen, opgeknapt en gedecoreerd met allerlei toeters en bellen. Zo werd de jeepney geboren als transportmiddel. Al snel groeide het vervoermiddel uit tot een statussymbool voor de lokale bevolking.

Jeepneys zijn het goedkoopste transportmiddel in de Filipijnen. In de hoofdstad Manilla kost een ritje ongeveer 0,04 euro per kilometer. De wagens hebben geen airconditioning of ramen die je beschermen tegen de hitte en het lawaai.