Duitse autobahn bezaaid met tienduizenden bierflesjes

Een snelweg in Duitsland is urenlang dicht geweest nadat ruim 30.000 bierflesjes op het wegdek waren beland. Het bier viel uit een vrachtwagen waarvan het dekzeil aan de zijkant was opengescheurd.

De politie denkt dat een vrouw in een personenauto naast haar baan reed en de vrachtwagen raakte. Daardoor kwam het zeil los en kwamen zo'n 1500 bierkratten terecht op de snelweg tussen Florstadt en W├Âlfersheim, in de buurt van Frankfurt.

Er vielen geen gewonden bij ongeluk. Wel raakten twee auto's flink beschadigd en kwam al het verkeer tot stilstand. De hulpdiensten waren tot in de middag bezig met het opruimen van de kapotte bierflesjes.