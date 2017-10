Aantal taxibedrijven in tien jaar bijna verdubbeld

In tien jaar tijd zijn er in Nederland ruim 4000 taxi-ondernemers bijgekomen. Dat is een verdubbeling. De afgelopen twee jaar groeide de branche het hardst. Dit jaar telt Nederland 55 procent meer taxi's dan twee jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

De afgelopen jaren kunnen taxichauffeurs makkelijker aan klanten komen zonder dat ze bij een centrale zijn aangesloten, door de komst van online diensten zoals Uber. Ook een wijziging in de Taxiwet vorig jaar maakt het makkelijker om taxi-ondernemer te worden.

Vooral zzp'ers

De stijging van de afgelopen tien jaar is volledig toe te schrijven aan de toename van zzp'ers in de branche. Van alle taxibedrijven in Nederland bestaat inmiddels meer dan tachtig procent uit zzp'ers.

Meer dan 33 procent van de groei van alle taxi's komt door nieuwe taxibedrijven in Amsterdam. Bijna een op de drie taxibedrijven is in de hoofdstad gevestigd. Amsterdam heeft bijna vijf keer zoveel taxibedrijven als Rotterdam, taxistad nummer twee. In de hoofdstad kwamen er de afgelopen twee jaar bijna negenhonderd taxibedrijven bij.