Van der Breggen op podium UCI-gala, Dumoulin op groot scherm

Met de finish van de laatste etappe in de Ronde van Guangxi, eindigde ook het WorldTour-jaar 2017. En dus hield de internationale wielerbond aansluitend maar gelijk een feestje.

In China werden de beste renners van het jaar in het zonnetje gezet. Bij de mannen was Greg van Avermaet al geruime tijd zeker van de eerste plaats. Hij hield Chris Froome en Tom Dumoulin achter zich.

Van der Breggen op het podium

Bij de vrouwen was Anna van der Breggen verreweg de beste. De Nederlandse schreef in het voorjaar de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op haar naam om vervolgens ook nog de Giro Rosa te winnen.