'Mentor' Wamberto: Neres wordt een topspeler

Ajax heeft er even op moeten wachten, maar na tien maanden kan worden gezegd dat David Neres zijn draai heeft gevonden in Amsterdam. De 20-jarige Braziliaan scoorde dit eredivisieseizoen al vier keer en even zo vaak was hij de aangever.

Neres zit goed in zijn vel. Dat komt mede door de aanwezigheid van zijn moeder en zijn vrienden. Ze verblijven al een paar weken in zijn huis in IJburg en dat maakt hem gelukkig. Al is het slechte nieuws dat mama Neres binnenkort terug zal keren naar Brazilië.

Broers en zussen

"Hoe ik dat ga overleven? Dat wordt moeilijk, maar ik ga het proberen", lacht de buitenspeler. "Ik heb nog broers en zussen in Brazilië. Mijn moeder moet voor hun allemaal zorgen. Als ze hier af en toe kan zijn, is het helemaal goed."