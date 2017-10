Geen nieuwe auto's meer erbij in Singapore

Singapore roept de groei van het aantal motorvoertuigen in het land een halt toe. Vanaf februari mogen er geen personenauto's of motorfietsen meer bijkomen.

Op dit moment mag het aantal op jaarbasis nog 0,25 procent groeien. Om te voorkomen dat de stadstaat straks wordt overspoeld met auto's, wordt er een volledige stop op gezet. Vorig jaar reden er zo'n 600.000 voertuigen rond.

Volgens de regering is het niet mogelijk om het wegennetwerk uit te breiden, omdat al 12 procent van de oppervlakte bedekt is met autowegen. Singapore investeert wel flink in het verbeteren van het openbaar vervoer.

Inruilen

Mensen mogen hun oude auto of motor nog wel inruilen voor een nieuwe. Ze moeten er dan voor zorgen dat de oude uit het land verdwijnt.

Singapore is met 5,6 miljoen inwoners een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. In 2020 wordt opnieuw bekeken of de strenge voertuigregels nog nodig zijn.