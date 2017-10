'Minder Marokkanen'-uitspraak Wilders nu onder loep van gerechtshof

Geen straf

De rechtbank van Den Haag veroordeelde de PVV-leider op 9 december voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Wilders werd vrijgesproken van het aanzetten tot haat. De rechtbank legde hem geen straf op omdat hij volgens de rechter met deze veroordeling voldoende gestraft is. Het Openbaar Ministerie had een boete van 5000 euro geëist.

Wilders werd veroordeeld voor uitspraken die hij in 2014 deed tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag. Hij vroeg aan PVV-aanhangers of zij meer of minder Marokkanen wilden hebben in de stad en in Nederland. Het publiek scandeerde "minder, minder", waarna Wilders zei dat hij dat zou regelen.

Volgens de rechtbank was Wilders hiermee strafbaar. "Mede gezien het opruiende karakter van de manier van uitlaten, worden anderen hiermee aangezet tot discriminatie van personen met een Marokkaanse afkomst", oordeelde de rechtbank.

Geen ras, geen racist

Wilders ging direct tegen het vonnis in beroep. Hij was het oneens met de rechters. "Marokkanen zijn geen ras en mensen die wat zeggen over Marokkanen zijn geen racisten. Ik ben geen racist en mijn kiezers zijn dat ook niet", zei hij in een eerste reactie.

Volgens de PVV-politicus hebben de rechters met hun uitspraak miljoenen Nederlanders beperkt in hun vrijheid van meningsuiting "en daarmee iedereen veroordeeld".

Hoewel het OM tevreden was over de veroordeling van Wilders is het ook in beroep gegaan tegen het vonnis. Door in beroep te gaan kunnen ook de punten worden voorgelegd waarin de rechtbank het OM niet heeft gevolgd, zoals dat Wilders met zijn uitspraken ook zou hebben aangezet tot haat.