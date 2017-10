Aboutaleb wil weer uitpubliek bij Klassieker

In De Kuip juichte zondag tijdens de wedstrijd Feyenoord-Ajax niemand voor de Amsterdammers. Fans van de tegenpartij zijn al ruim acht jaar niet meer welkom bij de Klassieker na hevige rellen in 2009. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil dat dat verandert.

"Het heeft nu lang genoeg geduurd," zegt hij tegen RTV Rijnmond. "Ik denk dat het heel goed is als we het over enige tijd weer gaan proberen."

Aboutaleb vindt wel dat de supportersverenigingen van Ajax en Feyenoord als eerste aan zet zijn. Volgens hem leggen die steeds "de bal in het zestienmetergebied van de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam. Maar je kunt als overheid niet iets regelen als twee groeperingen op de oude voet met elkaar willen doorgaan. Daar gaan we niet aan meewerken."

Niet meteen 1200 fans

Van de burgemeester hoeft bij de volgende Klassieker ook niet het hele uitvak vol te zitten. Hij denkt eraan om met een kleiner aantal fans te beginnen. "Je hoeft niet in één keer 1200 supporters toe te laten. We kunnen beginnen met een aantal honderd mensen en dat opbouwen."

Aboutaleb deed in 2014 met de toenmalige Amsterdamse burgemeester Van der Laan ook een poging om weer uitpubliek toe te laten. Dat plan ging niet door omdat de clubs en supportersverenigingen er niet uit kwamen.

Volgens de Rotterdamse burgemeester hebben de supportersverenigingen nog niet op zijn uitspraken gereageerd.