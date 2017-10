Geldstraffen voor beledigen oud-Feyenoorder Vejinovic

De politierechter heeft vier jonge Rotterdammers veroordeeld tot een boete van 200 euro wegens het beledigen van oud-Feyenoordspeler Marko Vejinovic vorig jaar. Drie andere Rotterdammers werden vrijgesproken.

De zeven Rotterdammers in de leeftijd van 19 tot 22 jaar gingen in de avond van 30 januari 2016 bij de woning van Vejinovic in Rotterdam langs. Dat was voor de wedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag en nadat Feyenoord voor de vijfde keer op rij had verloren.

"We maken je dood"

Volgens het Openbaar Ministerie belden ze aan bij Vejinovic, die dit seizoen bij AZ speelt. Ze schreeuwden: "Kom naar buiten, we maken je dood" en "Kankerlijer, we komen terug, we maken je af, we maken je dood." De vrouw van Vejinovic werd uitgescholden voor hoer.

Het incident leidde tot veel verontwaardiging. Toenmalig Feyenoord-directeur Gudde was woest. Hij noemde de bedreigingen te walgelijk om over te praten. Spelers van Feyenoord werden extra beveiligd. Vejinovic plaatste onder meer een beveiligingscamera bij zijn huis.

De zeven Rotterdammers waren met twee auto's naar het huis van Vejinovic gegaan, nadat een van hen eerder als maaltijdbezorger bij de voetballer aan de deur was geweest. Het plan om bij de Feyenoordspeler langs te gaan was ontstaan toen de zeven bij elkaar waren in het Kralingse Bos.

Kattekwaad

Volgens een van hen was het een grap. "Het was kattekwaad. Het was niet de bedoeling om te bedreigen of te beledigen." Belletje trekken en roepen, dat deden ze vaker, zei hij. Opvallend is dat de jonge Rotterdammers zelf aangeven dat ze geen Feyenoordsupporters zijn. "Niemand heeft een seizoenskaart."

Vejinovic en zijn echtgenote, die het proces bijwoonden, vonden het incident buitengewoon beangstigend, zei hun advocaat. "De bedreigingen hebben nog steeds een zeer grote impact op hun leven. Tot op de dag van vandaag hebben ze er last van."

Het stel kampt nog steeds met gevoelens van onveiligheid. Ze zijn verhuisd naar een andere stad, Vejinovic doet zelf de deur niet meer open en bestelt ook geen eten meer online onder zijn eigen naam, aldus hun advocaat.

Het OM eiste geldboetes van 200 tot 350 euro tegen het zevental. Maar de politierechter sprak de twee mannen die Vejonivic zouden hebben bedreigd hiervan vrij wegens gebrek aan bewijs.

Zij werden, net als twee anderen, wel veroordeeld voor belediging en moeten 140 euro schadevergoeding betalen. Drie verdachten werden geheel vrijgesproken. "Het was een uit de hand gelopen grap", constateerde de rechter.