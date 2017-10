VS: Taliban kan zitting nemen in Afghaanse regering

Gematigde leden van de Taliban moeten plaats kunnen nemen in de Afghaanse regering, vindt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. De bewindsman bracht vandaag een zorgvuldig geheim gehouden bezoek aan het Aziatische land waar Amerikaanse militairen al zestien jaar actief zijn in de strijd tegen terreur.

Voorwaarde voor regeringsdeelname is wel dat de leden van de terroristische organisatie geweld afzweren, terrorisme veroordelen en zich willen inzetten voor een stabiel Afghanistan, zei Tillerson na afloop van zijn onderhoud met president Ghani.

Hij zei er zeker van te zijn dat er gematigde elementen in de Taliban zijn, die inzien dat hun strijd nergens toe leidt. Verder pleitte hij voor een keiharde aanpak van alle extremisten in de regio.

Grijs vliegtuig

Tillerson ontmoette het Afghaanse staatshoofd en diens rechterhand Abdullah Abdullah op de streng beveiligde Amerikaanse vliegbasis Bagram, ten noordwesten van de hoofdstad Kabul. Hij was voor dag en dauw opgestegen in een onopvallend grijs militair toestel vanuit Doha, de hoofdstad van Qatar, begeleid door een kleine groep journalisten. Bij een recent bezoek van de Amerikaanse minister Mattis van Defensie aan Afghanistan vuurden de Taliban projectielen af op de luchthaven van Kabul.

Tillerson benadrukte in Afghanistan dat de hele regio moet samenwerken om extremisten op te sporen, uit hun schuilplaatsen te jagen en uit te schakelen, zoals president Trump onlangs ook uiteenzette. Morgen bezoekt Tillerson Pakistan, woensdag reist hij naar India.

Onderduiken

Vooral Pakistan biedt in de ogen van de VS en Afghanistan terroristen nog te veel mogelijkheden om onder te duiken en aanslagen voor te bereiden. "We moeten de Taliban zodanig aanpakken dat ze zich realiseren dat ze nooit een militaire zege zullen boeken", zei Tillerson op de terugweg naar Doha. In Pakistan zal hij duidelijk maken dat een keiharde aanpak van extremisme de voorwaarde is voor een goede relatie met de VS.

Voor India heeft Tillerson de boodschap dat het zijn invloed moet aanwenden in Afghanistan, en er banen moet scheppen om het land er weer bovenop te helpen.

De VS heeft nog zo'n 8400 militairen gestationeerd in Afghanistan. In NAVO-verband zijn ze vooral actief bij het trainen en superviseren van de Afghaanse strijdkrachten. De Taliban zijn er recent in geslaagd gebied in de regio Uruzgan te heroveren.

Ook voeren ze geregeld bloedige aanslagen uit, zoals vorige week op een militaire basis in Kandahar. Daarbij vielen zeker 64 doden.