Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) heeft alle bestuurslagen gehad

De nieuwe minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen (1963) heeft al een lange carriƩre in de partij achter de rug en heeft ook bewezen affiniteit met haar departement: van 2007 tot 2010 was ze gedeputeerde in Brabant met onder andere de portefeuille mobiliteit, infrastructuur en waterwegen. Vanmiddag sprak Van Nieuwenhuizen met formateur Rutte.

Haar lidmaatschap van de VVD is ietwat terloops tot stand gekomen. Op haar persoonlijke website schrijft ze: "Toen ik in 1994 in Oisterwijk kwam wonen, kende ik daar bijna niemand. Ik weet nog dat er een advertentie van de VVD in het lokale blaadje stond, waarin ze mensen zochten voor de achterbanvergaderingen. Dit leek mij een leuke manier om Oisterwijkers te ontmoeten. Dat bleek een schot in de roos, want het was een leuke, gezellige en gedreven club."

Alle bestuurslagen gehad

Daarna ging het snel: van 1994 tot begin 2006 lid van de gemeenteraad van Oisterwijk, van 2003 tot 2007 lid van Provinciale Staten in Brabant, vervolgens Gedeputeerde tot mei 2010. Op het partijbureau was ze intussen niet onopgemerkt gebleven. Ze kwam op de kandidatenlijst voor de Tweede kamer, waar ze in 2010 voor werk gekozen. Ze hield zich daar onder andere bezig met het gevoelige asieldossier. In 2014 werd ze lid van het Europees Parlement.

"Voor zover ik weet ben ik de enige Nederlandse europarlementariƫr die alle bestuurslagen heeft gehad. Van lokaal, naar provinciaal, naar landelijk, naar Europees. Als kind had ik nooit gedacht dat dit mijn loopbaan zou worden. Nu dus een ministerschap voor Van Nieuwenhuizen. Zij is de enige vrouw die Mark Rutte in de VVD voor een ministerschap wist te vinden."