Wild gaat op de weg sprinten voor Wiggle High5

Kirsten Wild gaat rijden voor de Britse wielerploeg Wiggle High5.

Afgelopen weekend veroverde de sprintster nog 3 medailles bij de EK baanwielrennen (goud, zilver en brons) in het oranje van de Nederlandse baanselectie. Volgend seizoen verruilt ze op de weg het shirt van Cylance Pro Cycling voor dat van Wiggle High5, waar onder anderen de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Duitse Lisa Brennauer onder contract staan.

Bij Wiggle High5 neemt Wild de plaats in van de Belgische sprintster Jolien d'Hoore, die naar de ploeg van Annemiek van Vleuten vertrekt (Orica-Scott).

Baan en weg

Wild richt zich deze winter eerst op de WK baanwielrennen, eind februari in Apeldoorn. Daarna gaat ze met haar nieuwe Britse ploeg voor succes in WorldTour-wedstrijden.

De 35-jarige Wild won dit seizoen sprints in de Boels Ladies Tour en de Tour of Chongming Island. Vorig jaar werd ze tweede bij de WK wielrennen in Qatar.