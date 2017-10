Grapperhaus heeft geen spijt van eerdere uitspraken

Ferdinand Grapperhaus, de aankomend minister van Justitie en Veiligheid, neemt niets terug van zijn eerdere uitspraken over politici waar hij nu mee samen moet werken.

De CDA'er beschuldigde premier Rutte eerder van flutpolitiek. Hij vond dat de premier te veel generaliseerde toen hij de 'dikke ik-mentaliteit' van de Nederlanders aan de orde stelde. Ook noemde Grapperhaus D66-leider Pechtold een politieke windvaan en Geert Wilders ontoerekeningsvatbaar.

Na zijn gesprek met formateur Rutte wees hij erop dat hij die uitspraken deed als columnist van het Financieele Dagblad en als priv├ępersoon. "Ik ga nu als bewindspersoon aan de slag en dat is een andere rol." Inhoudelijk ging hij er verder niet op in.

Naamswijziging ministerie

Grapperhaus begrijpt de naamswijziging die de nieuwe coalitie heeft afgesproken voor zijn departement. Dat heet nu nog Veiligheid en Justitie en dat wordt dus precies andersom. "Het is goed dat we aan de mensen benadrukken dat we een rechtsstaat hebben en dat die voorop staat. Daarom eerst Justitie."

Er is kritiek op de subtiele naamswijziging, vooral omdat die mogelijk miljoenen kost. "Ik beloof dat ik er streng op zal toezien dat het met zo min mogelijk gedoe en kosten gepaard zal gaan", zei Grapperhaus.