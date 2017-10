Staatssecretaris Tamara van Ark hield de VVD-fractie bij elkaar

Ze werkte bij de sociale dienst in Rotterdam, was wethouder in de gemeente Zuidplas (voorheen Nieuwerkerk aan de IJssel) en zat sinds 2010 voor de VVD in de Tweede Kamer, sinds 2012 als vice-fractievoorzitter. Nu wordt Tamara van Ark (1974) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte III.

Velen zien haar baan in het kabinet als beloning voor haar rol als chief whip in de VVD-fractie. Een chief whip, letterlijk 'hoofdzweep', houdt de fractie bij elkaar en zorgt ervoor dat fractieleden zo eensgezind mogelijk optreden, bijvoorbeeld bij stemmingen in de Tweede Kamer. Vooral voor regeringspartijen als de VVD is zo'n chief whip belangrijk. Die zorgt er namelijk voor dat de fractie een beetje in de pas blijft lopen met het kabinetsbeleid.

VVD-Kamerlid Erik Ziengs noemde Van Ark tegen NRC "een bijzonder plezierig persoon". "Ze weet bij onderlinge botsingen tussen fractieleden de verbinding weer te leggen."

Sociale zaken

Nu wordt Van Ark dus staatssecretaris van Sociale Zaken. Die portefeuille had ze ook in haar tijd als wethouder in Zuidplas, waar ze nu nog steeds woont en waar haar politieke carrière in 2004 begon. Daarvoor was Van Ark wel actief in het sociaal domein, maar dan als teamchef van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Rotterdamse wijk Feijenoord.

Voor Van Ark geldt: alles is politiek. "In Nederland hebben we de vrijheid om jezelf te zijn en om het beste uit jezelf te halen. Ik ben de politiek in gegaan omdat ik het van groot belang vind dat die vrijheid gewaarborgd blijft en doorgegeven kan worden aan de generatie van onze kinderen."