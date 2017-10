Grote meerderheid voor meer autonomie Noord-Italiaanse regio's

In de Noord-Italiaanse regio's Lombardije en Veneto heeft een grote meerderheid in een referendum gestemd voor meer autonomie. Beide regiopresidenten hebben de overwinning geclaimd. Volgens eerste uitslagen heeft meer dan 90 procent gestemd voor het inperken van de macht van Rome.

Het referendum in Veneto zou alleen geldig zijn als meer dan 50 procent van de stemmers kwam opdagen. Dat lijkt te zijn gelukt. In Lombardije was geen minimum-opkomst afgesproken. De regiopresident had eerder gezegd dat hij tevreden zou zijn met een opkomst van 34 procent, en ook die lijkt te zijn gehaald.

Niet bindend

De uitkomst is niet bindend, maar door de uitslag hebben regiobestuurders een betere uitgangspositie bij de onderhandelingen met Rome over vergroting van de regionale macht op het gebied van veiligheid, migratie, onderwijs en milieu.

Ook willen de initiatiefnemers van het referendum bereiken dat er meer belastinggeld gaat naar de twee rijke regio's, die samen goed zijn voor zo'n 30 procent van het bnp van Italië. In Lombardije ligt onder meer de miljoenenstad Milaan en toeristenstrekpleister Comomeer. Onder meer de steden Verona, Vicenza en Venetië liggen in de regio Veneto. In beide regio's is de anti-immigratiepartij Lega Nord aan de macht.