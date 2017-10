Real Madrid en Atlético strijken plichtmatig de winst op

In de Primera División is Real Madrid niet in de problemen gebracht. De Koninklijke won zondagavond op eigen veld enigszins plichtmatig met 3-0 van het laaggeklasseerde Eibar.

Binnen het halfuur was het 2-0 voor de thuisploeg. Paulo Oliveira kopte een voorzet van Marco Asensio in eigen doel, daarna rondde de Spanjaard zelf doeltreffend af op aangeven van Luka Modric.

Eibar had na rust recht op een penalty toen Casemiro Takashi Inui op onreglementair stuitte, maar de scheidsrechter wuifde het voorval weg. Marcelo zorgde in de 82ste minuut nog met een diagonaal schot voor de 3-0.

Moeizame zege Atlético

Atlético Madrid won eerder op de avond dankzij een treffer van Gameiro met 1-0 van Celta de Vigo. De zege kwam moeizaam tot stand.

De Madrilenen zwijnden in de tweede helft toen Celta een strafschop werd onthouden, nadat een handsbal van Gabi over het hoofd werd gezien.

Op de ranglijst verandert niets. De topvijf wordt na negen wedstrijden gevormd door FC Barcelona (25 punten), Valencia (21), Real Madrid (20), Atlético Madrid (19) en het verrassende Leganes (17).