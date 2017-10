In Schiedam zijn afgelopen weekend tientallen auto's bekrast. De politie denkt dat iemand in de Tuinlaan langs alle geparkeerde auto's is gegaan met een scherp voorwerp.

Agenten telden zeker 52 beschadigde auto's, mogelijk zijn het er nog meer. Het is nog niet duidelijk of er één of meerdere daders zijn.

De krassen lopen van voor tot achter en de schade zou in de duizenden euro's lopen. De politie vraagt bewoners die iets gezien hebben zich te melden.