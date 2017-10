Dronken automobilist wil naar Almere en eindigt in Wormerveer

Een 32-jarige man uit Almere had zaterdagochtend zo veel gedronken dat hij dacht hij naar zijn huis in Almere was gereden, terwijl hij in werkelijkheid zijn auto in Wormerveer (NH) had geparkeerd, bijna 50 kilometer verderop.

De politie maakte vandaag bekend dat er zaterdagochtend rond 08.00 uur een melding binnenkwam over een automobilist die mogelijk te veel had gedronken. De man bleek 735 ug/l alcohol in zijn adem te hebben; dat is bijna drieƫnhalf keer zo veel als is toegestaan. Daarom moest hij direct zijn rijbewijs inleveren.

Na de blaastest werd duidelijk dat de man dacht dat zijn auto zojuist bij zijn huis in Almere had geparkeerd. Agenten vertelden hem daarop dat hij niet in Almere was beland, maar in Wormerveer.