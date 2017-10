Beeld van Rodin tientallen jaren onopgemerkt in Amerikaans stadhuis

Mortillaro ging op zoek naar de herkomst van het beeld, maar ze kon er in de archieven van Madison helemaal niets over vinden. Om er zeker van te zijn dat het beeld echt was, schakelde ze een expert in van het Rodin Museum in Parijs. Die vertelde dat de kunstwereld al decennia geleden het zicht op het beeld had verloren.

De expert kwam naar Madison en stelde vast dat het om een echte Rodin ging. De Franse impressionist maakte het in 1904. Het werd verkocht aan een Amerikaanse zakenman en kwam later in het bezit van het Metropolitan Museum of Art in New York. In 1933 werd het gekocht door Geraldine Rockefeller Dodge, de schatrijke dochter van zakentycoon William Rockefeller.

Houten kist

In 1942, zo is nu vastgesteld, kwam de buste in het Hartley Dodge Memorial-gebouw, dat de naam draagt van de man met wie Geraldine Rockefeller trouwde. In de jaren daarna werd het beeld vergeten. Voordat Mortillaro het vond, lag het vanwege een verbouwing jarenlang in een houten kist.

De 'ontdekking' van het beeld werd vorige week bekend. Het is nu uitgeleend aan het Philadelphia Museum of Art, voor een tentoonstelling ter gelegenheid van de 100ste sterfdag van Rodin. En zoals het met dit soort Tussen Kunst en Kitsch-berichten hoort, tot slot de waarde: die wordt geschat op 4 miljoen dollar. De gemeente Madison zegt geen plannen te hebben om het beeld te verkopen.