Berghuis: ik wil weten waar mijn plafond ligt en daar doe ik alles voor

Plafond

Na zijn mislukte avontuur in Engeland, zit de carrière van de 25-jarige Berghuis duidelijk weer in de lift. "Ik wil weten waar mijn plafond ligt en daar doe ik alles voor. Ik voel me goed en ben hier helemaal op mijn plek op dit moment", zegt de vleugelaanvaller. "Ik weet gewoon wat ik in me heb en ik ben nog niet klaar hier."

"Toen ik vorig jaar bij Feyenoord kwam, had ik het echt lastig", legt Berghuis uit. "Ik kwam uit een seizoen bij Watford waarin ik nauwelijks had gespeeld. Ik wist dat ik tijd nodig had, ook om mijn zelfvertrouwen weer terug te krijgen. Dat werd in de tweede seizoenshelft gelukkig weer beter."