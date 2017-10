Ziyech: haat geeft extra motivatie om De Kuip stil te krijgen

Ziyech: "Ik let wel op statistieken. Maar het is niet zo dat ik er elke dag mee bezig ben. Ik ben niet verrast dat ik de meeste ballen afpak. Het is al het tweede jaar dat ik op deze positie speel en ik voel het wel aan. Ik ben vorig jaar anders gaan spelen. Daar is nu vastigheid in gekomen."

Ziyech gooit veel energie in zijn spel. Zowel aanvallend als verdedigend. In het begin vond hij het lastig om daar een balans in te vinden. Dat gaat nu beter.

"Ik heb daar vorig jaar wel mindere wedstrijden door gespeeld. Omdat ik ook bezig was met ballen veroveren en het verdedigende werk. Nu ben ik een jaar verder. Ik probeer daar een balans in te vinden en dat gaat de goede kant op. Ik ben meestal na afloop helemaal leeg."