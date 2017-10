Dertien politiemensen gedood bij aanval in Niger

Gewapende opstandelingen hebben in Niger dertien gendarmes doodgeschoten en vijf andere politiemensen verwond. Na hun daad vluchtten ze naar het nabijgelegen Mali, waar ze vermoedelijk ook vandaan kwamen.

De aanvallers waren zwaarbewapend, zeggen bronnen bij de veiligheidsdiensten tegen persbureau Reuters. "Ze hadden raketwerpers en machinegeweren. Ze kwamen met vier voertuigen, met daarin elk ongeveer zeven strijders."

Grensgebied

De aanval was in Ayorou in het westen van het land, op ongeveer veertig kilometer van Mali. De veiligheidsdiensten konden niet voorkomen dat de daders de grens overstaken.

De Nigerese krijgsmacht zegt dat ze ook in Mali over land en door de lucht zijn achtervolgd. De aanvallers zouden vier legervoertuigen gestolen hebben.

Islamisme

In het grensgebied tussen Niger en Mali zijn verschillende islamistische strijdgroepen actief, waaronder een groepering die trouw gezworen heeft aan Islamitische Staat.

De Verenigde Naties proberen de situatie in heel Mali te stabiliseren met de missie Minusma. Daar maakt ook Nederland deel van uit.