Nol Hendriks, de man die Roda JC groot maakte

Arnold - ook wel Nol - Hendriks raakte begin jaren 80 betrokken bij Roda JC. In de jaren daarvoor zette hij een indrukwekkende onderneming op in de textielhandel.

Het begon allemaal toen de piepjonge Nol uit het Gelderse Renkum in de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders verhuisde naar Limburg. Zijn vader ging aan de slag in de beroemde Oranje Nassaumijn I in Heerlen.

Ondernemerschap in het bloed

Zo vader, zo zoon: jaren later stapte ook Nol met zijn gereedschap de schacht in. Dat was zeker niet de enige baan in zijn jeugd. Zo verkocht hij tijdschriften, was hij een periode groenteboer en runde hij ook een stomerij. Het ondernemerschap zat hem in het bloed.

In de textielbranche ontwikkelde hij zich tot een succesvol ondernemer. Hij kocht grote partijen kleding in voor lage prijzen en verkocht die ook weer goedkoop door. Met dat concept werd hij multimiljonair en opende hij in Limburg en België verschillende zaken onder de namen Hendriks Textiel en Hendriks Mode.

Investeren in Roda

Begin jaren 80 klopte mijnwerkersclub Roda JC aan bij Hendriks. Er was weinig geld, dus zocht Roda een financier om nieuwe spelers te halen. Hendriks ging akkoord. Toen de club jaren later een speler met winst verkocht, zag Hendriks kansen in de voetballerij.

In de jaren daarna groeide hij uit tot een van de bekendste suikerooms in het Nederlandse betaald voetbal. Een die nagenoeg altijd zijn investering in veelvoud zag terugkomen op zijn bankrekening. Onder zijn hoede bereikte Roda in het seizoen 1994/1995 de tweede plek in de eredivisie, achter Champions League-winnaar Ajax. Een hoogtepunt in de clubgeschiedenis.