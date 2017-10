Maak van je rollator een wandelend wifi-punt

Een opmerkelijk beeld in de binnenstad van Helmond op vrijdagmiddag: mannen en vrouwen die met felgekleurde rollators rondlopen. En in hun felgekleurde mandje zit ook nog eens een internet-hotspot. Wandelende wifi-punten dus. De rollators zijn uitgevoerd in de kleuren fluorescerend groen, geel en roze, want ze moeten opvallen.

En dat doen ze: jongeren hebben binnen de kortste keren in de gaten dat ze in de buurt van zo'n fluor-rollator gratis wifi hebben. En daar worden ze heel enthousiast van, want in de Helmondse binnenstad heb je dat bijna nergens.

Het is een idee van de stadskunstenaar van Helmond, Rocco Verdult. Hij draait de komende zes weken proef met de rollators, en hoopt dat ouderen zo gemakkelijker contact kunnen maken met jongeren.

"Ouderen zitten vaak in hun eentje thuis, en een beetje doelloos door de stad lopen is niet leuk. Als we aan ouderen uitleggen wat wifi is en hoe ze met jongeren contact kunnen krijgen doordat hun rollator met gratis wifi is uitgerust, snijdt het mes aan twee kanten", zegt Verdult. "Jongeren komen eerder naar de binnenstad als er gratis wifi is; ouderen krijgen buitenlucht én contact."