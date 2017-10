Musket en kanon tegen de Spaanse overheersing in Grolle

Ze moeten zelfs deelnemers afwijzen. "We zijn puristen", zegt Grothe. "We selecteren. Ze moeten geoefend en getraind zijn en ze moeten weten hoe veldslagen in elkaar zitten. Plastic zwaarden zijn not done."

Geen plastic, maar ├ęchte wapens zoals in de zeventiende eeuw. Zoals het kanon dat wordt bediend door kanonniers Rick en Marc. Ze houden van vuurwerk, maar dit is van een andere orde. Er is een speciale ontheffing, waardoor ze met ├ęcht buskruit kunnen knallen.

"Je moet het goed doen, anders heb je kans dat hij te snel ontploft en dan ben je je vingers kwijt", zegt Rick. "Als het een beetje een goede knal is dan kan ik het publiek zien springen. Uitdragen wat het is geweest in die tijd, dat is het mooiste wat er is."