Daling vleesconsumptie gestopt; we eten nog steeds veel te veel

Sinds 2010 neemt de vleesconsumptie in Nederland elk jaar iets af, maar in 2016 is die daling gestopt. We aten het afgelopen jaar ongeveer even veel vlees als in 2015, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen in opdracht van Wakker Dier.

De dierenwelzijnsorganisatie vindt het jammer dat de afname van de vleesconsumptie is gestopt. "Het was heel goed dat we minder vlees aten met zijn allen. Het aanbod van vegetarische producten is groter dan ooit. Het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn om te minderen."

Te veel vlees

Dat minderen ging langzaam de afgelopen jaren. Zo aten wij in 2010 nog 39,5 kilo per persoon en dat nam elk jaar een klein beetje af tot bijna 39 kilo in 2015. De onderzoekers keken onder andere naar het vlees dat werd ingekocht en verkocht. Dat betekent wel dat zij het vleesverbruik berekenden op basis van het karkasgewicht.

Er wordt dan ook gesproken over een vleesverbruik van 77 kilo per persoon in 2016, maar het karkas van de dieren wordt natuurlijk niet opgegeten. "Je kunt het daadwerkelijk gegeten vlees berekenen door het gewicht door twee te delen. Dat is een vuistregel", zegt Hans Dagevos, consumptiesocioloog van de Universiteit Wageningen.

Risico's

Maar 39 kilo vlees per persoon per jaar is nog steeds veel te veel, vindt het Voedingscentrum. "We zouden niet meer dan 500 gram vlees per week moeten eten, maximaal 26 kilo per persoon. Het liefst zouden we moeten proberen nog minder vlees te eten."

In vlees zitten verzadigde vetten die het risico op hart en vaatziekte aanzienlijk verhogen, zegt het Voedingscentrum. Ook waarschuwt de organisatie voor het eten van te veel rood vlees. "Verschillende onderzoeken tonen aan dat als je te veel rood vlees eet de kans op kanker groter wordt."

Heilig

Ondanks de voedingsadviezen van het Voedingscentrum en waarschuwingen over dierenleed door Wakker Dier, lijkt het erop dat het stukje vlees voor veel Nederlanders heilig is. Hans Dagevos vindt dat niet gek: "We moeten geduld hebben als we willen dat mensen minder vlees gaan eten. Het duurde zo'n 50 à 60 jaar voordat we deze hoeveelheid vlees aten en het zal waarschijnlijk evenveel tijd kosten om terug te gaan naar de hoeveelheid vlees van de jaren 50. Het is een proces van de lange adem."

Ook voedingsdeskundige en onderzoeker bij het Lectoraat Gastronomy van de Hoge Hotelschool Maastricht, Samefko Ludidi, snapt wel dat Nederlanders er niet zo makkelijk afstand van doen. "Vlees is gewoon lekker. Toch hoef je echt geen vlees te eten om gezond te zijn. Sterker nog, vegetariërs en veganisten zijn vaak gezonder. We hoeven echt niet allemaal vegetariër te worden, maar 50 tot 75 gram vlees per dag is meer dan genoeg."

Buitenland

In vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het niet slecht. Het vleesverbruik per persoon ligt in Nederland nog onder het Europese gemiddelde. Vooral de Fransen zijn verzot op hun vlees en eten elk jaar gemiddeld meer dan 45 kilo per persoon.

De Belgen eten sinds een paar jaar veel minder vlees. Hans Dagevos weet niet precies waarom. "Het kan liggen aan het feit dat het vlees in België veel duurder is. Maar België heeft van oudsher ook behoorlijk wat vegetarische bolwerken. In de Vlaamse politiek zitten partijen die de Vlaamse vleesconsumptie willen verminderen. Wie weet werpt dat zijn vruchten af."

De grote vraag zal zijn hoe Nederland het er volgend jaar vanaf brengt. Betekent de stagnatie een omslag en gaan we weer meer vlees eten of is het slechts een pauze en wordt er volgend jaar weer minder vlees verkocht?