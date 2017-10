Stafchef Witte Huis ongebruikelijk persoonlijk in verdediging Trump

Parafrase?

Het lijkt erop dat Trump de woorden van Kelly parafraseerde toen hij tegen een weduwe zei dat haar man "wist waarvoor hij getekend had toen hij zich bij het leger inschreef, maar dat het toch wel pijn moest doen". Een Democratisch Congreslid dat bij het telefoongesprek aanwezig was, sprak schande van die formulering.

Op zijn beurt is Kelly, die tot nu toe zwijgzaam was over het verlies van zijn zoon, juist verontwaardigd over de houding van het Congreslid. "Ik was verbijsterd en diep bedroefd over was zij deed. Meeluisteren bij een telefoontje van de president aan een jonge echtgenote, waarin hij zich probeert uit te drukken over een gevallen held. Is er dan niets meer heilig?"

Kelly zei dat hij om te bedaren over de nationale begraafplaats Arlington heeft gelopen. "Ik heb er anderhalf uur gelopen tussen de stenen. Sommige daarvan staan er doordat militairen omkwamen door wat ik hun gevraagd had te doen.

"Als je niet tot deze familie behoort, als je nooit een uniform hebt aangehad, als je nooit strijd hebt gezien, dan kun je je niks voorstellen bij zo'n telefoontje. Het was dapper dat hij belde."