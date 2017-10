'Virusverzekering' moet mensen beschermen tegen digitale schade

Traditionele verzekeringen werken niet altijd in het digitale domein. "Als je een usb-stick in de computer van je buurman steekt en daar blijkt een virus op te zitten dat zijn bitcoins steelt, dan ben je daar niet tegen verzekerd met je aansprakelijkheidsverzekering", zegt ict-jurist Arnoud Engelfriet.

In hoeverre je daarvoor aansprakelijk bent, is nog niet zeker: dat is nog onontgonnen terrein. "Maar daarbij kan zo'n digitale verzekering helpen", zegt Engelfriet. Voor schade in dit soort gevallen keert de cyberpolis van Univé tot 2,5 miljoen euro uit.

En wat als de digitale dijken breken, en honderdduizenden mensen na een digitale aanval schade komen claimen? "Daar moeten we dan even goed over nadenken", zegt een woordvoerder van Univé. Het zou immers kunnen dat de verzekeraar dan niet alle schade kan betalen.