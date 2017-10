Chelsea in spektakelstuk niet langs Roma, Qarabag pakt eerste CL-punt

Atlético Madrid slaagde er niet in het uitduel met FK Qarabag te winnen. De Spaanse club, in 2014 en 2016 nog verliezend finalist en vorig seizoen halvefinalist, kwam in Bakoe niet verder dan 0-0.

Doelman Ibrahim Sehic hield Qarabag voor rust overeind door schoten van Yannick Carrasco en Antoine Griezmann en een kopbal van Sául Niguez te keren. De Azerbeidzjanen waren op hun beurt gevaarlijk via Mahir Madatov, wiens schot via de rug van een Spaanse verdediger naast zeilde.

Kort na de pauze dacht Griezmann de ban te breken voor Atlético, maar zijn treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. De eerste fout die Sehic maakte, vijf minuten voor het einde, werd Champions League-debutant Qarabag bijna fataal. Invaller Fernando Torres kopte echter over.

Schwalbe

De thuisploeg stond toen al even met tien man op het veld. Dino Ndlovu was in het Spaanse strafschopgebied tegen de grond gegaan, maar arbiter Ruddy Buquet had geen overtreding gezien in de verdedigende actie van Diego Godin.

Integendeel, Ndlovu kreeg wegens een schwalbe zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.