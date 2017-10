Amerikaans-Rotterdamse hit bij Turkse Voice

Ze is een Amerikaanse die in Rotterdam woont, maar meedoet met de Turkse versie van The Voice, O ses Türkiye. In eerste instantie maakt de 28-jarige Megan Davis een redelijk goede indruk op de jury met haar vertolking van Ben E. Kings Stand by me, maar het gaat pas echt los als ze op verzoek een Turkse klassieker zingt.

Megan praat overigens allesbehalve vloeiend Turks. "Ik spreek het een heel klein beetje. Ik kan het wel verstaan, maar ik moet eraan werken", zegt ze tegen RTV Rijnmond. "Bij zingen is het anders. Je kan de uitspraak wat verstoppen in de muziek. Ook luister ik veel naar Turkse artiesten om ze na te doen." Een van de coaches in het Turkse programma spreekt ook Nederlands en fungeert als tolk.

De keuze voor deelname aan de Turkse Voice komt voor haar omgeving niet onverwacht. Megan volgt in Rotterdam een opleiding die gericht is op Turkse muziek. "Uiteindelijk wil ik Turks zingen voor Turkse mensen. Ik wist niet dat het zo zou aanslaan."

Twee van de coaches waren zo enthousiast over Megan dat ze voor haar op de knop drukten. Ze is nu door naar de volgende ronde. Over enkele weken is ze weer bij het programma te zien.