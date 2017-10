George Saunders wint Man Booker Prize als tweede Amerikaan

De Amerikaanse schrijver George Saunders heeft voor zijn boek Lincoln In The Bardo de Man Booker Prize 2017 gewonnen. Het is de tweede keer op rij dat een Amerikaan de Britse prijs wint.

Het boek draait om een nacht in 1862 waarin de Amerikaanse president Lincoln zijn 11-jarige zoon Willie naar diens graf brengt. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van personages die dood zijn, maar het leven niet willen laten gaan.

Dode zielen

De jury noemt het boek geestig en intelligent en roemt de originele vertelvorm. "Door die innovatie worden paradoxaal genoeg de bijna dode zielen tot leven gewekt."

Lincoln In The Bardo is de debuutroman van de 58-jarige Saunders. Bij de bookmakers was hij favoriet om de prijs in de wacht te slepen.

Britse Gemenebest

De Booker Prize is de belangrijkste Britse literatuurprijs en bestaat sinds 1969. Tot 2013 maakten alleen auteurs uit het Britse Gemenebest en Ierland kans op de prijs.

Sinds 2014 kunnen ook Engelstalige boeken uit andere landen de prijs in de wacht slepen. Het boek moet dan wel in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgegeven. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 pond verbonden, zo'n 56.000 euro.