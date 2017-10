'Terreurdreiging VK neemt alarmerend toe'

De directeur van de Britse geheime dienst MI5 waarschuwt dat de terroristische dreiging voor Groot-Brittannië erger is dan ooit in zijn 34-jarige carrière. En ook neemt de dreiging "alarmerend" toe, zegt hij.

"Het is duidelijk dat we in het Verenigd Koninkrijk te maken hebben met hevige terreurdreiging. Aanslagen worden ook nog eens op allerlei manieren voorbereid, op een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien", zegt directeur Andrew Parker. "Online, in Engeland, elders op de wereld. Van aanslagen die lang zijn voorbereid tot aan spontane aanslagen. En het is moeilijker om ze op te sporen.

Terroristen brachten dit jaar meer dan dertig mensen om het leven bij vier aanslagen in Londen en Manchester. "We hebben er twintig verijdeld in de laatste vier jaar", meldt Parker. "Waarvan zeven in de laatste zeven maanden. En veel meer aanslagen zijn voorkomen door vroegtijdig ingrijpen door ons of de politie. Het neemt dit jaar enorm toe."

De Britten arresteerden tot juni van dit jaar 379 mensen op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Nog eens 3000 mensen worden door MI5 onderzocht, boven op de 20.000 die eerder al onder de loep zijn genomen.