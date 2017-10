'Seks met 24-jarige vrouw uit Tilburg was geen misbruik'

De jongens die vastzitten op verdenking van het misbruiken van een 24-jarige Tilburgse, hebben de vrouw niet gedwongen tot seks. Dat heeft een van de jongens tegen zijn advocaat gezegd.

In februari deed de 24-jarige vrouw aangifte. Ze verklaarde dat ze geregeld was misbruikt en dat het misbruik pas stopte nadat ze was verhuisd. Naar aanleiding van de aangifte werden eind september vijf jongens van 15, 16, 17 en 18 jaar opgepakt. Deze maand werden nog twee jongens van 15 en 17 aangehouden.

Volgens een van de verdachten, een 17-jarige jongen, heeft de vrouw de jongens zelf uitgenodigd en hebben ze vrijwillig seks gehad, zegt zijn advocaat Michel Govers. "Hij stelt dat alles wat is gebeurd, in het vrijwillige kader heeft plaatsgevonden. Zij was degene die contact opnam. Ze deed ook de deur open."

Advocaat Govers vertelt dat zijn cliƫnt de afgelopen tijd in beperking zat. Dat betekent dat hij geen contact mocht hebben met de buitenwereld. Volgens Omroep Brabant gold dit ook voor de andere aangehouden jongens. Sinds vrijdag zijn die beperkingen eraf en mogen ze weer contact hebben met anderen.