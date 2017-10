Zes jaar cel voor man die benzinestation ramde

De man die vorig jaar een tankstation langs de A12 bij Gouda binnenreed, moet zes jaar cel in. De rechtbank vindt dat hij schuldig is aan brandstichting, poging tot doodslag, vernieling en het rijden onder invloed. Het OM had ook zes jaar cel geeïst.

De 34-jarige man reed met hoge snelheid tegen een pompeiland, dat meteen in brand vloog. Het benzinestation brandde volledig uit. Behalve de man zelf, raakte niemand gewond.

De man zei in eerste instantie tegen een agent dat hij zelfmoord wilde plegen. Later kwam hij daarvan terug. Hij zou mede als gevolg van drankgebruik achter het stuur onwel zijn geraakt.

Stoornis

De rechtbank denkt dat de man opzettelijk het benzinestation is binnengereden en gelooft niet dat hij onwel is geraakt. Hij had misschien niet de bedoeling om slachtoffers te maken, maar heeft wel het risico genomen dat er doden zouden vallen, oordeelt de rechtbank.

De rechtbank kan niet vaststellen of er bij de man sprake is van een stoornis want hij wilde niet meewerken aan psychiatrisch onderzoek. Daarom is besloten tot een hoge celstraf.