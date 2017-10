Zon en lucht kleuren oranje door Saharastof en Portugese asdeeltjes

Het is je misschien al opgevallen toen je naar buiten keek: er hangt een mysterieuze oranje gloed als je naar de lucht kijkt. Ook de zon is fel oranje.

Het natuurverschijnsel heeft verschillende oorzaken: het fenomeen wordt voornamelijk veroorzaakt door stof en as. Zo hangt er Saharastof in de lucht en zweven er asdeeltjes van de bosbranden in Portugal. Die zijn door de wind meegenomen en in Nederland neergedaald.

Omdat het zonlicht wordt gebroken door de stofdeeltjes, ontstaat er een oranje gloed in de lucht en lijkt de zon op een koperen bal.