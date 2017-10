Wéér de Warriors of de Cavaliers? NBA-legende Jordan somber over nieuw seizoen

De NBA hoopt in ieder geval dat alle sterren veelvuldig in actie komen. Dat zou dan te danken zijn aan de nieuwe maatregel om het seizoen nu al van start te laten gaan, eerder dan voorgaande jaren. De clubs zouden daardoor wat meer rust hebben tussen de wedstrijden door.

Jacht

"Vorig jaar zagen we veel problemen met spelers die vrijwillig aan de kant bleven. De fans verwachten van ons dat we daar verandering in brengen", zei NBA-baas Adam Silver.

Het aantal wedstrijden zal wel gelijk blijven: 82 per team om precies te zijn. Het eerste duel is dus vannacht. In Cleveland, waar de Cavaliers de jacht op hun tweede titel openen. De basketbalfans en Michael Jordan zullen ongetwijfeld hopen dat het een spannende jacht wordt.