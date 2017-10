Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, maar onder werknemers van 25 tot 35 jaar is het verschil het grootst, meldt het CBS.

Vrouwen zitten van de honderd werkdagen gemiddeld 4,3 dagen ziek thuis en mannen 2,2 dagen. Het verschil is deels te verklaren door ziekte tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Zwangerschapsverlof zelf telt niet mee als verzuim. Uit ander onderzoek blijkt dat werkende vrouwen 3,5 keer vaker voor een ziek kind zorgen dan werkende mannen.

Chronische ziektes

Over het algemeen neemt ziekteverzuim toe met de leeftijd. 15- tot 25-jarigen melden zich het minst ziek. In deze groep zijn ook de verschillen tussen mannen en vrouwen klein, net als bij de groep van 55 tot 65 jaar.

Het totale ziekteverzuim is het hoogst bij de groep van 55 tot 65 jaar. Mannen en vrouwen in die leeftijdscategorie zijn gemiddeld 6 van de 100 dagen ziek. Dat komt doordat oudere werknemers zich langer ziek melden vanwege chronische ziektes.

Ouderen hebben vaker last van rug-, nek en gewrichtsklachten. Jongeren hebben vaker last van astma en migraine. In vergelijking met andere jaren is het ziekteverzuim gelijk gebleven.