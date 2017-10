Malmö FF pakt twintigste landstitel in Zweden

Malmö FF is voor de vierde keer in vijf jaar tijd kampioen van Zweden geworden. De ploeg van trainer Magnus Pehrsson klopte maandag IFK Norrköping, de kampioen van 2015, met 3-1 en heeft met drie wedstrijden te spelen tien punten voorsprong op AIK uit Stockholm. Het is de twintigste landstitel voor Malmö FF.

Bij rust stond het nog 1-0 voor de thuisploeg, maar in de tweede helft stelde Malmö orde op zaken. Oud-NEC-speler Lasse Nielsen was een van de doelpuntenmakers. Bij Malmö kwamen nog drie oud-eredivisiespelers in actie: Markus Rosenberg (Ajax), Rasmus Bengtsson (FC Twente) en Magnus Wolf Eikrem (sc Heerenveen).

In de slotfase werd het duel nog enige tijd stilgelegd toen uitzinnige Malmö-fans een vervroegd feestje wilden vieren op het veld. Nadat trainer Pehrsson en de spelers de supporters hadden overgehaald het veld weer te verlaten, kon de kampioenswedstrijd alsnog worden uitgespeeld.

Vanwege het koude klimaat loopt de Zweedse voetbalcompetitie van het voorjaar tot en met de herfst.