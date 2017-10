Gewonden bij ontploffing boorplatform VS

Bij een grote explosie op een Amerikaanse boorplatform zijn zeker zes mensen gewond geraakt. Een persoon wordt nog vermist in de vlammenzee.

De ontploffing vond halverwege de avond plaats op een olie-installatie in Lake Pontchartrain, bij New Orleans. De explosie was zo heftig dat huizen rondom het meer werden getroffen door rondvliegend puin.

De kustwacht bestrijdt het vuur, samen met brandweerkorpsen uit de omgeving. Een woordvoerder van de brandweer kon nog niks zeggen over de verwondingen van de slachtoffers.