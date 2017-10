Vijf doden bij natuurbranden Spanje en Portugal

In Spanje en Portugal zijn vijf mensen om het leven gekomen door natuurbranden. Zo werden in de Spaanse regio Galicië twee slachtoffers in een busje ingesloten door het vuur. Hun lichamen werden later teruggevonden in het uitgebrande voertuig.

Door de droogte en de hoge temperaturen braken er de afgelopen dagen tientallen grotere en kleinere natuurbranden uit in het noordwesten van Spanje: in totaal werden er meer dan 300 brandhaarden gemeld. Elf steden en dorpen werden door het vuur bedreigd, een universiteitscomplex is uit voorzorg ontruimd.

Door de harde wind is het vuur moeilijk te bestrijden. Naast 350 brandweerlieden zijn daarvoor ook 500 militairen ingezet.