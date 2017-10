Paus verklaart slachtoffers Nederlands bloedbad heilig

De martelaren werden in 2000 al zalig verklaard door paus Johannes Paulus II, de eerste stap op weg naar een heiligverklaring. De martelaren worden vooral in Noord-Brazilië herdacht: 3 oktober is een officiële feestdag in de deelstaat Rio Grande do Norte.

Naast de nieuwe Braziliaanse heiligen verklaarde de paus ook drie inheemse Mexicaanse kinderen heilig. Zij werden begin 16e eeuw gedood nadat ze het het katholieke geloof hadden verkozen boven hun traditioneel geloof. Ook een Spaanse en een Italiaanse priester zijn nu heilig.